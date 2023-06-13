Средний срок накопления на жилье в Нижегородской области вырос до восьми лет

Нижегородская область поднялась на 65 строчку в рейтинге «РИА Новости» по доступности жилья в регионах страны в начале 2023 года. Однако срок накопления для покупки недвижимости увеличился: теперь среднестатистической семье с одним ребенком придется копить на квартиру минимум восемь лет. Годом ранее — 6,6 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Доступность жилья снижается, потому что цены на недвижимость растут быстрее зарплат, считают эксперты. В Нижегородской области средняя стоимость двухкомнатной квартиры площадью 60 кв. м увеличилась за год на 7,3% и в первом квартале 2023 года достигла 5,9 млн руб.

В лидерах рейтинга снова оказались Ненецкий автономный округ и Магаданская область, где на жилье можно накопить минимум за 2,6 года. Дольше всех на двухкомнатную квартиру придется откладывать семьям в Севастополе (14,2 года) и Кабардино-Балкарии (13,5 года).