Alpine анонсировал гоночный гиперкар A424_Beta

Компания Alpine анонсировала гоночный гиперкар A424_Beta — модель, с которой французский автопроизводитель будет представлен в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC с 2024 года.

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Новая модель, которую строят по регламенту класса Hypercar (LMDh), создана на основе шасси Oreca и получит 680-сильную гибридную силовую установку на базе 3,4-литрового турбомотора V6 с коробкой передач Xtrac с интегрированным мотор-генератором Bosch и аккумулятором Williams Advance Engineering.

Дизайн гоночного гиперкара создан по мотивам концепт-кара Alpine Alpenglow, который был показан осенью 2022 года. Команде Signatech Alpine Matmut в работе над машиной станет помогать заводская команда Формулы 1 BWT Alpine F1 Team.

Гоночный дебют модели Alpine A424 состоится в 2024 году. Состав пилотов команды пока не назван.

Максим Вершинин

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