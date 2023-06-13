Суд принял иск о банкротстве компании сына экс-губернатора Челябинской области

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление о признании банкротом компании «Челябстройкомплект» (ЧСК, Магнитогорск), которой владеет сын бывшего главы региона Бориса Дубровского Александр Дубровский. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Иск подала конкурсный управляющий АО «Производственное объединение „Монтажник“» Елена Соломка. Ранее она опубликовала на «Федресурсе» сообщение о намерении обанкротить ЧСК из-за долга в 12,8 млн руб. Требования возникли после вступивших в силу решений суда по четырем искам о взыскании с «Челябстройкомплекта» долгов по договорам подряда, поставки материалов и передачи денежных средств.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Челябстройкомплект» было основано в Магнитогорске в 2008 году. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. С 2018 года 100% общества принадлежит Александру Дубровскому. До этого компанией владел его отец.

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