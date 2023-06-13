Дмитрий Артюхов посетил Волноваху в ДНР

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов посетил с рабочим визитом Волновахский район в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямала. Глава региона посетил социально значимые объекты, которые за минувший год на подшефной территории восстановили ямальские специалисты.

В частности, удалось восстановить городскую больницу Волновахи, которая была сильно повреждена во время обстрелов, из-за чего врачам приходилось принимать пациентов в палатках, развернутых на улице. Сейчас комплекс из семи корпусов общей площадью 7,5 тыс. кв. м. Работу Ямала по восстановлению учреждения высоко оценил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Помимо этого, специалисты из ЯНАО восстановили 26 многоквартирных домов. А на месте двух разрушенных домов, которые не подлежали восстановлению, построили новый дом на 42 семьи. С опережением графика на шесть месяцев также закончены работы по ремонту Волновахского профессионально-технического училища.

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