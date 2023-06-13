В Краснодаре на ремонт школ и детсадов выделили почти 790 млн рублей

В краснодарских детских садах и школах, где не проводятся занятия и экзамены, начали ремонт. На эти цели выделили 789,6 млн руб., из которых 281,5 млн руб.— средства краевого бюджета, остальные — городского, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Весь процесс у нас отработан, все знают свои задачи. В постоянном режиме контролируем подрядчиков, чтобы работы были проведены качественно и в отведенные сроки»,— отметил директор департамента образования Александр Звягинцев.

Всего за лето планируют отремонтировать 29 детских садов и 24 школы. У подрядчиков на это есть два месяца — к 15 августа все школы Краснодара должны быть полностью готовы принять учеников. Во всех образовательных учреждениях планируют обновить тротуары и асфальтовое покрытие. Также подрядчики должны привести в порядок пять уличных спортплощадок, столько же спортзалов и 13 пищеблоков. Кроме того, необходимо заменить 13 ограждений, обоновить кровлю четырех учреждений, отремонтировать санитарные комнаты и заменить входные двери.

За лето также проведут ремонт двух объектов дополнительного образования. В спортивной детско-юношеской школе № 1 обновят крышу, которая находится в аварийном состоянии. В центре творчества «Содружество», которое является объектом культурного наследия, обновят и отреставрируют фасад здания, а также воссоздадут утраченную лепнину.

Татьяна Ручкина

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