В Сочи построят детский сад на 550 мест, он станет самым большим в ЮФО

В Хостинском районе, в Кудепсте, приступили к строительству самого крупного в ЮФО детского сада на 550 мест, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Проект детского сада предусматривает возведение трехэтажного здания на 27 групп, благоустройство территории, организацию игровых пространств.

Как отметил глава Сочи Алексей Копайгородский, территория Кудепсты активно разрастается. Здесь уже есть два дошкольных учреждения, в которых занимаются малыши с трех лет. Новый детский сад позволит принимать детей уже с двухлетнего возраста, а также закроет все потребности местных жителей в местах в ДОУ с учетом перспективного развития микрорайона.

По словам главы города, администрация следит за всеми этапами производства, чтобы строительство социальных объектов в Сочи велось по самым высоким стандартам, и соблюдались все технологии и нормативы.

Площадка подготовлена к строительству, и уже проведены работы по устройству испытуемых свай, получивших положительное заключение лаборатории.

На строительной площадке занято порядка 50 работников, около 20 единиц техники. Все работы проводятся в соответствии с ранее утвержденным планом. Новый объект планируют сдать в эксплуатацию в 2025 году.

Андрей Пугачев