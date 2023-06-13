СК возбудил дело по факту гибели трех рабочих на птицефабрике в Курганской области

На птицефабрике в Кетовском округе Курганской области погибли трое рабочих. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Трагическое происшествие случилось утром 12 июня. По данным следствия, три сотрудника предприятия в одном из цехов ремонтировали оборудование, предназначенное для утилизации отходов мясного производства. Причиной гибели работников, по версии СК, стала высокая концентрация токсичных газов в помещении.

Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Курганской области, которая проводит собственную проверку. Надзорное ведомством оценит соблюдение требований безопасности труда на производстве, где используется аммиак для переработки продукции, а также действия или бездействие должностных лиц, ответственных за охрану труда.

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