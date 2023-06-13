Семье в Челябинской области нужно 4,8 года, чтобы накопить на квартиру

Для покупки двухкомнатной квартиры на вторичном рынке семье в Челябинской области нужно копить минимум 4,8 года. По величине этого показателя регион занимает десятое место среди субъектов РФ, сообщается в исследовании «РИА Новости».

На начало 2022 года необходимый для накопления средств на жилье срок в Челябинской области составлял 4,7 года. Сегодня средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м в регионе оценивается в 3,6 млн руб.

Среди субъектов РФ меньше всего нужно копить на жилье семьям в Ненецком автономном округе и Магаданской области — 2,6 года, и на Ямале — 2,7 года. Дольше всего срок составляет в Севастополе (14,2 года), Кабардино-Балкарии (13,5 года) и Крыму (12,8 года).

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