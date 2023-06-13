Суверенитет для технологий

Для обретения технологического суверенитета предприятиям, научному сообществу и органам власти необходима слаженная совместная работа. Ресурсы для того, чтобы обеспечить экономическую независимость, в стране и регионах есть, вместе с тем нужно определить приоритеты, развивать инфраструктуру и быть готовыми к тому, что создание и внедрение новых технологий требует времени и терпения. Об этом шла речь на пленарной сессии всероссийского форума «От импортозамещения к технологическому суверенитету», который прошел в Челябинске.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл. Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что Урал и Западная Сибирь исторически славятся своими учеными, промышленниками, изобретателями. «Наши предприятия, научное сообщество вносят весомый вклад в дело импортозамещения. Но нужно констатировать, что мы только в начале пути. Нам предстоит решить непростую задачу по обретению технологического суверенитета. По итогам прошлого года объем импорта в УрФО составил $12 млрд, при этом 50% импорта приходится на машины, оборудование и транспортные средства. Впереди громадный объем работы. Нам необходимо выстроить слаженное взаимодействие образования, науки и бизнеса»,— сказал полпред.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал ключевые составляющие достижения технологического суверенитета. «Во-первых, нам необходимо развитие, а по некоторым направлениям – формирование собственной научной, кадровой и технологической базы в части критических и сквозных технологий. Во-вторых, нужно создать комфортную регуляторную среду, как для ведения разработок, так и для их внедрения в производство. И в третьих – развернуть у себя выпуск высокотехнологичной продукции. Понятно, что ресурсы – кадровые, организационные, финансовые – не безграничны. Поэтому особенно важен выбор, определение приоритетов, которые и должны, в том числе сформировать долгосрочный заказ на разработку и внедрение технологий и дать импульс развитию ряда важнейших отраслей промышленности через запуск конкретных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции»,— сказал глава региона.

Алексей Текслер также рассказал о результатах, которых уже добилась Челябинская область в импортозамещении. Например, в машиностроении, которое губернатор назвал «безусловным приоритетом». Один из примеров – автомобильный завод «Урал», который реализовал уже несколько импортозамещающих проектов. В частности, предприятие выпустило арктический автобус, разработанный совместно с ЮУрГУ и МГТУ имени Баумана. Также автозавод наладил выпуск мостов современной конструкции для автомобилей грузоподъемностью 9-16 т, которые раньше приходилось покупать за рубежом.

Челябинская промышленная группа КОНАР первой в России освоила выпуск супердуплексной стали, которая используется в нефтегазовой промышленности, производстве сложных металлоконструкций, судостроении и других отраслях. Технология была разработана, в частности, под задачи ПАО «НОВАТЭК» по созданию насосных агрегатов для освоения нефтегазовых месторождений в Арктике. Другой успешный кейс группы – производство винторулевых колонок для судостроения, которое также позволило заместить импорт.

Крупнейшее металлургическое предприятие Челябинской области – Магнитогорский металлургический комбинат – реализует проекты по выпуску прокатных валков металлургических станов. Еще недавно эту продукцию, необходимую для производства проката, преимущественно поставляли из-за границы.

Еще одно импортозамещающее производство в регионе запустили недавно в строительной отрасли. Компания «Модерн гласс» (Челябинск) начала выпуск сверхбольших стеклопакетов длиной до 12 метров для фасадов небоскребов. Это первое такое производство в России, да и в мире их немного, отметил Алексей Текслер. Также губернатор привел пример из АПК: агрохолдинг «Ситно» при поддержке федерального Минсельхоза и правительства области реализует проект строительства племенного репродуктора первого порядка для воспроизведения отечественного кроса кур мясных пород. Ранее все первичное яйцо завозили из-за границы.

«Все перечисленные проекты являются высокотехнологичными, но реализуются в традиционных для региона отраслях, — отметил Алексей Текслер. – Вместе с ними в Челябинской области развиваются и принципиально новые инновационные отрасли. Это контрольно-измерительная техника, производство оборудования и, конечно, робототехника. Предприятие “Андроидная техника” является лидером в стране в своем секторе, все мы помним робота Федора, а сегодня уже новое поколение роботов заказывает Роскосмос для автономной работы на орбите. Есть и другие современные, высокотехнологичные отрасли, причем такие компании – отнюдь не стартапы с маленькими коллективами, в них работают сотни и даже тысячи сотрудников, которым активно помогает наша наука».

Алексей Текслер отметил ключевую роль кадрового потенциала для технологического развития региона. Он подчеркнул, что нужно создавать в образовании, научной сфере, бизнесе возможностей для самореализации перспективных специалистов на Южном Урале. Совместно со Свердловской и Курганской областями Челябинская область создала Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня, который объединяет потенциалы образовательных и научных организаций, предприятий и компаний реального сектора экономики в проведении прикладных научных исследований и разработок. Также реализуется проект по созданию межуниверситетского кампуса. «Это будет новая образовательная среда, и я уверен, что те разработки, которые будут проводиться на ее базе, двинут нашу науку и промышленность вперед. Кампус и интегрированный в его инфраструктуру НОЦ станут ядром процесса обеспечения технологического суверенитета».

Владимир Якушев, отвечая на вопрос, хватит ли финансов на обеспечение технологического суверенитета регионов Урала, отметил, что главное препятствие не в деньгах, а в менталитете, который необходимо перестраивать. В частности, при разработке и внедрении технологий нужно понимать, что этот процесс требует времени.

«В 2022 году инвестиции в основной капитал в Уральском федеральном округе выросли на 10%, несмотря на все сложности, — отмечает полномочный представитель президента в УрФО. — Общий объем составил 4 трлн руб. Из них 62,2% — собственные средства компаний. На все, наверное, ни у кого никогда не хватало денег, поэтому здесь главный вопрос – вопрос приоритетов. И я бы здесь больше говорил о нашем менталитете. Мы спринтеры, любим стометровку, и если дистанция больше, бросаем бежать. Маломальская технология – это пять лет. Мы год-два занимаемся, потом перестаем. Поэтому, стремление к технологическому суверенитету – это больше о терпении, которое необходимо, чтобы пройти все процессы, получить и внедрить в серийное производство какой-либо технологии».

Выступивший на пленарной сессии по видеосвязи замдиректора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Матушанский напомнил, что для поддержки инвестиций в науку, необходимых для развития промышленности, на федеральном уровне существует программа субсидирования НИОКР. Директор Фонда развития промышленности России Роман Петруца рассказал о программах льготного заемного финансирования импортозамещающих проектов и новой мере господдержке промышленности – кластерной инвестиционной платформе.

Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил также возможность для промышленных предприятий использовать инструмент взаимодействия между крупным бизнесом и субъектами МСП в рамках декларации и стандартов, разработанных Минэкономразвития России при участии «Опоры» и других деловых объединений. «Если крупное предприятие присоединяется к этой декларации, то оно обязано работать по пяти блокам. Первое – доступ на рынки, программа партнерства, осознанные и клиентоориентированные закупки у МСП. Второй блок – модернизация производственных и административных процессов у своих поставщиков, например, помощь в вопросах бережливого производства. Далее – доступ к инфраструктуре, в частности, к станкам, оборудованию, инженерным сетям. Также декларация подразумевает доступ к финансированию, например, крупный бизнес может давать гранты, участвовать в программах факторинга. И наконец, это развитие человеческого капитала в МСП»,— объяснил Александр Калинин. По его словам, в Челябинской области к этому стандарту уже присоединились ММК и автозавод «Урал». Алексей Текслер предложил для усиления взаимодействия между крупным бизнесом и МСП создать региональную рабочую группу, в которую войдут представители власти и деловых объединений.