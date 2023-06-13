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обновлено 11:11

Volkswagen вылетел на трамвайные пути у монтажного техникума в Ижевске

В столице Удмуртии водитель автомобиля Volkswagen Tiguan не справился с управлением и выехал на трамвайные пути около остановки «Монтажный техникум». Об этом сообщает очевидец с места происшествия.

В результате инцидента было приостановлено движение трамваем №1, 7 и 10 на участке от магазина «Океан» до Сквера металлургов.

Официальной информации о пострадавших в настоящее время не поступало. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщили в 1-м отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, за рулем автомобиля находилась 66-летняя женщина. Она не справилась с управлением при развороте, наехала на ограждения и выехала на трамвайные пути. В результате происшествия пенсионерка получила травмы, однако после осмотра врачами оставлена на месте. По факту аварии проводится расследование.

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