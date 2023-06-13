Форум вносит поправки

14 июня стартует Петербургский международный экономический форум. В деловой программе запланированы 140 мероприятий и выступления тысячи спикеров, продлится он до 17 июня. Из гостей в этот раз организаторы ждут представителей стран СНГ, Индии, Кубы и Китая. Как готовится Санкт-Петербург к событию? Расскажет Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

До Международного экономического форума в Петербурге остается всего день. Власти уже объявили о завершении подготовки и ждут первых участников. Впрочем, в самом городе скорый старт мероприятия пока не слишком заметен, рассказал редактор “Ъ-СПб” Андрей Цедрик. По его словам, происходящее совсем не похоже на то, что было несколько лет назад:

«Я, честно говоря, не могу сказать, что наблюдаю какую-то активную подготовленность города к этому. Конечно, есть флажки на центральных мостах, в частности, на Троицком я их видел. Но на этом, в общем-то, и все.

Полноценного какого-то погружения города в ПМЭФ я не вижу. Тот масштаб, что был раньше, в ближайшем будущем мы вряд ли повторим».

Вместе с тем в РЖД объявили, что в дни проведения форума запустят дополнительные поезда «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом. А операторы Пулково просят пассажиров приезжать в аэропорт раньше из-за перекрытия дорог и нагрузки.

Правда гостиничный бизнес отмечает, что поток гостей будет куда ниже, чем раньше, и уже готовится недосчитаться постояльцев. Количество участников сократилось минимум на треть, рассказал владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы:

«В гостиницах еще есть свободные номера. Заполненными стоят только отели люксового сегмента, те, в которых, как правило, останавливаются представители госкорпораций и правительства. Вместе с тем в этом году удастся сохранить достаточно высокие цены, несмотря на то, что спрос не стопроцентный.

Но, скорее всего, в 2024-м мы увидим снижение стоимости, если количество участников не будет расти. В этом году их меньше на 30-40% от числа гостей в 2019-м, в том числе и иностранных. Это очень ощутимая цифра».

Что касается сервиса для участников ПМЭФ-203, то сообщается, что в меню ресторанов для них значатся три сета на выбор — в одном из них, например, салат с подкопченной утиной грудкой, крем-суп из тыквы с крабом, семга или баранина с баклажанами и облепиховый торт. Стоимость обеда — 4,5 тыс. руб.

Между тем заведения Санкт-Петербурга к старту форума поднимают цены на 10-15% и вводят депозит, рассказал ресторатор Александр Сысоев:

«Увеличивается запас алкоголя на всякий случай, чтобы не было недостатка позиций во винным, шампанским картам и прочее. С точки зрения загрузки брони активно идут. Есть уже какие-то "мертвые" даты, когда уже мест в популярных местах либо нет, либо их остались единицы.

Какие-то рестораны вводят депозиты, чтобы гарантировать приход гостей, потому что, как мы прекрасно знаем, очень часто они задерживаются на час-два. Но такого, чтобы появлялись какие-то особые блюда по высокой цене, нет. Заведения работают абсолютно в таком же меню и режиме, как и прежде».

Вместе с тем на форум впервые за годы его проведения не аккредитовали журналистов из так называемых недружественных стран. Кстати, программа концерта на Дворцовой площади тоже изменилась. За несколько дней до старта форума отменили выступление группы «Звери», так как, по словам некоторых организаторов, у солиста коллектива «богатая биография настоящего представителя пятой колонны». Хедлайнерами теперь станут группы «Джанго» и «Чиж & Co».

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