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Жителей Ижевска раздражают гифки и голосовые сообщения в чатах с коллегами

В столице Удмуртии 19% местных жителей признались, что в рабочих чатах их больше всего раздражают картинки, гифки, а также онлайн-открытки с приветствиями и поздравлениями. При этом еще 12% ижевчан заявили, что их нервирует сам факт наличия деловой переписки в мессенджере, сообщает пресс-служба SuperJob.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Еще у 9% раздражение вызывают сообщения в нерабочее время, а 7% — глупые вопросы, выдающие некомпетентность коллег и начальства. Грамматические ошибки и повтор информации в чате возмущают 6% и 4% респондентов соответственно. Кроме того, упоминались большое количество сообщений, наличие нескольких чатов в разных мессенджерах, голосовые сообщения, смайлы, сленг и переклички.

Однако у 19% опрошенных переписка с коллегами в чатах не вызывает негативной реакции.

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