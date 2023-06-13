Дело бывшего директора СМЗ начнут рассматривать на следующей неделе

Судья Соликамского городского суда Эльвира Гиниятуллина назначила первое заседание по уголовному делу в отношении экс-директора ОАО «Соликамский магниевый завод» Артура Уртаева. Как следует из картотеки, рассмотрение дела по существу начнется 21 июня.

Уголовное дело в отношении Артура Уртаева было возбуждено весной прошлого года. По версии силовиков, гендиректор выдал заем на сумму 250 млн руб. акционеру СМЗ Игорю Пестрикову. Формально заем был обеспечен частью пакета долей ООО «Фин-Проект», которое управляет Ловозерским горно-обогатительным комбинатом. Но на момент предоставления займа ГОК был убыточным предприятием, поэтому реально он не мог обеспечить возврат средств.

В итоге Артур Уртаев сначала был отправлен судом в СИЗО, а затем под домашний арест. В декабре 2022 года его вновь взяли под стражу. В январе 2023 года в отношении господина Уртаева было возбуждено новое уголовное дело — по покушению на растрату 2,5 млрд руб. Игорь Пестриков от следствия скрылся и находится в розыске.