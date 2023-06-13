В Геленджике туристке из Москвы грозит 20 лет тюрьмы за закладки в парке «Адмирал Врунгель»

Жительнице Москвы, задержанной по подозрению в обороте наркотиков, грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

Полицейские получили оперативную информацию о хранении 27-летней девушкой наркотиков. При личном досмотре у нее изъяли 51 сверток с мефедроном массой около 78 граммов. Также в зеленой зоне парка «Адмирал Врунгель» оперативники нашли ранее оборудованные ею тайники, из которых изъяли восемь свертков с наркотиком. По месту временного проживания девушки были найдены весы и упаковочный материал.

Правоохранители установили, что девушка купила наркотик бесконтактным способом. Она планировала его сбыть в Геленджике с помощью закладок. Всего из незаконного оборота было изъято около 85 граммов мефедрона.

В отношении приезжей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. На период предварительного следствия ее заключили под стражу.

Татьяна Ручкина

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