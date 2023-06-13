В Удмуртии осудили мужчину за удар ногой по лицу полицейского

В столице Удмуртии перед судом предстал 46-летний местный житель, которого признали винновым в применении насилия к сотруднику полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). В ходе конфликта от удара ноги пострадало лицо сотрудника правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Индустриального районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

Инцидент произошел в марте, когда сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину. Нарушителя поместили в отсек административно-задержанных патрульного автомобиля, в котором также находился другой задержанный. Однако мужчины между собой не поладили и стали конфликтовать, а один из сотрудников полиции попытался пресечь ссору.

Задержанный, не желая быть привлеченным к административной ответственности, ударил сотрудника ногой в область лица. В результате тот получил ссадины в области носа и рану на переходной кайме нижней губы. Вреда здоровью это не причинило.

Свою вину задержанный мужчина признал и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. руб. При вынесении приговора учитывались смягчающие обстоятельства, в том числе наличие на иждивении малолетних детей и состояние здоровья.