Челябинский производитель теплообменников получит льготный заем на 5,3 млн рублей

Наблюдательный совет фонда развития промышленности Челябинской области одобрил выдачу льготного займа в 5,3 млн руб. производителю теплообменного оборудования «Регион-строй». Предприятие получит средства по ставке 1% годовых на срок до трех лет, сообщают в ФРП региона.

Льготный заем челябинская компания намерена потратить на покупку станка газоплазменной резки с числовым программным управлением, который позволит задавать раскрой всего листа и изготавливать детали в автоматическом режиме без остановки. Также планируется приобрести дробеметную установку для зачистки деталей от шлака и окалины, образовавшейся после газоплазменной резки. Оба станка позволят значительно увеличить производительность труда.

«Сегодня на многих российских предприятиях заканчивается срок эксплуатации теплообменного оборудования, выпущенного иностранными производителями, по разным причинам ушедшими с нашего рынка. Этот сектор имеет большой потенциал — продукция востребована не только в производстве, но и в жилищно-коммунальной сфере. И «Регион-строй», увеличив обороты, может закрыть эти потребности», — комментирует директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.

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