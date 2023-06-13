В Киренском районе введен режим ЧС после столкновения танкеров на Лене

В Киренском районе Иркутской области введен режим ЧС муниципального характера в связи с аварией танкеров на реке Лена, сообщает ГУ МЧС по региону. Столкновение двух танкеров произошло вечером 12 июня возле поселка Алексеевска. В результате разрушилась одна из цистерн с топливом. «Из-за разлива топлива в реку ниже по течению от поселка Алексеевска в зону возможной чрезвычайной ситуации может попасть 11 населенных пунктов района»,– сообщили в МЧС.

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По словам начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслава Федосеенко, собственник судна сообщил об аварии лишь через час после происшествия: «Это повлияло на масштаб происшествия и реагирование спасательных подразделений. Собственник, который обязан был принять меры по ликвидации последствий аварии, самоустранился. По данным фактам проводится проверка».

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в акваторию могло попасть от 60 до 90 тонн АИ-92. «На данный момент нефтяное пятно прошло ряд населенных пунктов»,– отметил он.

В настоящее время специалисты приступили к откачке остатков бензина из разрушенной цистерны и сбору разлившегося топлива, выставлены боны, начата обработка поверхности воды сорбентом.

В областном управлении Роспотребнадзора рассказали, что населенные пункты ниже по течению обеспечены питьевой водой из скважин и не имеют водозаборов для питьевой воды на реке. До снятия режима ЧС населению рекомендовано не использовать для купания, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд воду из реки ниже места аварии.

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Оксана Павлова