НефАЗ в мае нарастил продажи автобусов на 34%

В мае 2023 года НефАЗ (дочернее предприятие КамАЗа) продал 206 автобусов, что на 34% больше, чем годом ранее. Об этом сообщило агентство «Автостат».

НефАЗ занял третью строчку на рынке автобусов в стране. Возглавляет список традиционно ПАЗ с 480 единицами. Второе место занимает ЛиАЗ (231).

В модельном рейтинге самым популярным автобусом стал «ПАЗ Вектор Некст» (240 единиц). Вторую строчку занял НефАЗ-5299. В пятерку также вошли ЛиАЗ-4292, ПАЗ-3205 и МАЗ-206/226.

Продажи автобусов в России в мае составили 1,5 тыс., что на 83% больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"