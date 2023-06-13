В Ярославской области врач заразился острым гепатитом С

В 2022 году у работников ярославских медицинских учреждений зарегистрировано 4 случая острых профессиональных заболеваний, в том числе 3 смертельных случая. Статистику приводит ярославское управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Все смертельные исходы связаны с заражением коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом COVID-19. Еще один случай профзаболевания вызван внутрибольничным заражением острым парентеральным вирусным гепатитом С. Профзаболеваемость выявлена у 2 медиков-мужчин и у 2 женщин.

«Острые профессиональные заболевания возникли у работников следующих профессий: врач-радиотерапевт, акушерка, врач-психиатр участковый, врач-травматолог-ортопед. В результате расследований случаев профессиональной патологии установлено, что к острым профессиональным заболеваниям привел профессиональный контакт с инфекционным агентом»,— сообщили в Роспотребнадзоре.

Андрей Иванов