В ДТП на трассе Курган — Тюмень погиб человек

На трассе Курган — Тюмень произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Инцидент произошел в ночь на вторник, 13 июня, под Тюменью.

По предварительной информации, на 170-м км трассы 39-летний водитель Mazda выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia. В результате Mazda отбросило в кювет. В результате аварии водитель Mazda погиб, а водитель Kia был госпитализирован.

Всего за минувшие выходные в Тюменской области произошло 22 ДТП, в которых пострадали 24 человека.

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