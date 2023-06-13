Фигурантке дела о хищениях у челябинского минздрава смягчили меру пресечения

Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения предпринимательнице Елене Селищевой, которую обвиняют по делу о хищении при закупках министерства здравоохранения региона. Вместо домашнего ареста ей назначен запрет определенных действий. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в суде.

Гендиректора «Медсервис-регион» Елену Селищеву обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. По версии следствия, руководитель организации с марта по декабрь 2020 года уговорила действующего на тот момент замглавы минздрава Александра Кузнецова провести аукционы по приобретению компьютерных томографов по завышенной стоимости и обеспечить победу в них аффилированным ей компаниям. Ущерб от действий предпринимательницы оценивают на сумму более 82 млн руб.

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