Курултай Башкирии обсудит законопроект об оказании бесплатной юридической помощи бывшим заключенным

Фракция ЛДПР внесла в Курултай Башкирии законопроект о внесении изменений в статью закона республики «О бесплатной юридической помощи в РБ», согласно которым предлагается наделить бывших заключенных правом на бесплатную юридическую помощь.

Такой льготой предлагается наделить граждан, если они обращаются за оказанием юридической помощи в течение полугода со дня освобождения в связи с отказом работодателя в заключении трудового договора, для признания их безработными и установления пособия по безработице, совершения сделок с имуществом.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан для защит прав таких категорий граждан, создания условий для повышения уровня их социальной защищенности в республике и социальной адаптации.

Ранее Курултай Башкирии принял инициативу фракции ЛДПР о бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

Влада Шипилова

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