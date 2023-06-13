Пороги для инвесторов в Татарстане снизят более чем в 23 раза из-за санкций

Объем инвестиций, который позволяет без торгов получить участки для реализации масштабных проектов в Татарстане, предлагают снизить с 350 млн до 15 млн руб., более чем в 23 раза. Законопроект подготовил Кабмин региона.

Данный критерий предлагается снизить для муниципалитетов и городских округов. «В целях стимулирования развития промышленных парков на территориях муниципальных районов законопроектом предлагается снизить для них требуемый объем инвестиций до 15 млн рублей», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Законопроект предлагают принять в целях введения дополнительных мер поддержки инвесторов, планирующих вкладывать деньги в развитие инфраструктуры для поддержки бизнеса в муниципалитетах Татарстана «в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных государств».

В данный момент документ находится на предварительном рассмотрении.

"Ъ-Казань"