В Челябинской области муниципалитетам выделят дополнительные средства на благоустройство

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил выделить дополнительные 69 млн руб. городам и районам, жители которых наиболее активно голосовали за выбор объектов благоустройства на 2024 год. Об этом сообщают в правительстве региона.

Дополнительное финансирование направят муниципалитетами на решение вопросов благоустройства, в том числе создание новых общественных пространств.

«Хочу поблагодарить всех жителей региона за активность и стремление сделать свой населенный пункт, свой город лучше. Отмечу работу Агаповского, Чебаркульского районов, где вовлеченность людей была крайне высокая. Повышение качества городской среды, а значит, и качества жизни наших граждан — один из наших приоритетов», — отметил Алексей Текслер.

Онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году проводилось с 15 апреля по 31 мая 2023 года. Победителями конкурса стали Верхний Уфалей, Златоуст, Карабаш, Кыштым, Локомотивный, Магнитогорск, Миасс, Снежинск, Троицк, Усть-Катав, Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Кусинский районы и другие.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте