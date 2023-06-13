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В Новосибирской области начались праймериз для выдвижения кандидата от ЕР на пост губернатора

Региональное отделение «Единой России» назвало участников праймериз по отбору кандидата на пост губернатора Новосибирской области. Они приняли участие во встрече секретарей местных и первичных отделений партии, состоявшейся в конце минувшей недели.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В числе кандидатов действующий губернатор Андрей Травников, ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Наталья Багрова, депутат горсовета Новосибирска Игорь Титаренко и бывший министр труда и социального развития региона, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №34» Ярослав Фролов. Они выступили перед участниками встречи со своими программами.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», выборы новосибирского губернатора пройдут в сентябре 2023 года. 16 мая президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с господином Травниковым пожелал ему удачи на предстоящих губернаторских выборах.

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Валерий Лавский

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