Фонд развития территорий выставит на торги в Прикамье еще пять участков с долгостроями

Фонд развития территорий (создан правительством РФ) готовится выставить на аукцион в Пермском крае пять земельных участков под долгостроями. Перечень участков указан на сайте фонда, дата объявления торгов не раскрывается. Среди активов, которые готовят к торгам: участок под долгостроем «Камской долины» на ул. Автозаводской, 11, площадки «Т-Ситистрой» в Кондратово на ул. Тепличной, 4 и 8, Первый Пермский микрорайон в Лобаново. В списке территорий — участки под проблемными домами ТПФ «Пассаж-1» в Перми на ул. Цимлянской, 28, 30, и в поселке Звездном на ул. Бабичева, 4б («СтройДом»). Дольщики всех перечисленных объектов получили денежные компенсации.

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На участке по ул. Автозаводской, 11, несколько лет назад «Камская долина» анонсировала ЖК «Ядома». С банкротством девелопера объект перешел в разряд долгостроев. На участке площадью 1 га расположено незавершенное здание площадью 41,9 тыс. кв. м. ООО «Т-Ситистрой» должно было возвести в Кондратово на ул. Тепличной четыре дома, но обанкротилось. Как поясняли в 2019 году 59.ru в краевом минстрое, всего по четырем домам было заключено около 50 договоров долевого участия. Участок под незавершенными объектами имеет площадь 3,2 га, площадь здания должна была составить 37,4 тыс. кв. м.

Первый Пермский микрорайон — самый большой долгострой в Прикамье. Комплекс находится в селе Лобаново (Пермский район). В 2013 году застройщик — ООО «КамСтройИнвест» — собирался построить в Лобаново 12 малоэтажных домов. Планировалось завершить объект в 2016 году, но компания обанкротилась и строительство остановилось. Площадь участка, который выставят на торги, составит 3,5 га, на нем должны были построить 35,5 тыс. кв. м жилья.

Участок на ул. Цимлянской, 28, 30, площадью 3,6 тыс. кв. м предназначен под строительство многоэтажного дома на 3,7 тыс. кв. м. ООО «ТПФ “Пассаж-1”» начало возводить два дома по ул. Цимлянской, 28, 30, в 2014 году. В 2016 году компанию признали банкротом. ООО «Стройдом» возводило в ЗАТО Звездный четырехэтажный жилой дом на ул. Бабичева, 4б, сдать его планировалось в 2019 году. Площадь участка под долгостроем составляет 5,4 тыс. кв. м (площадь строения — 2,5 тыс. кв. м). В 2021 году общество признали банкротом.