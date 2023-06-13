В Бирске возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте детсада

В Бирске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ) при ремонте кровли детского сада №9 «Аленушка». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в августе 2022 года между детским садом и ООО «Дайверс» был заключен договор на ремонт кровли стоимостью 369 тыс. руб. Руководство подрядчика внесло в акт выполненных работ ложные данные о полном завершении ремонта. На основании этих документов компания получила около 195 тыс. руб.

В марте текущего года из-за ненадлежащего выполнения работ детский сад затопило, и по инициативе прокуратуры его деятельность была приостановлена.

ООО «Дайверс» зарегистрировано в ноябре 2019 года. Компания занимается разработкой строительных проектов. Генеральным директором и владельцем является Виталий Чистяков. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

Майя Иванова

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