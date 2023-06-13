Рабочие чаты раздражают 80% жителей Екатеринбурга

Около 80% опрошенных жителей Екатеринбурга заявили, что их раздражают рабочие чаты. Согласно исследованию сервиса Superjob, каждого пятого раздражают сообщения «не по делу», например, картинки или гифки. Сам факт наличия деловой переписки в мессенджере нервирует 9% опрошенных.

Еще у 8% раздражение вызывают сообщения в нерабочее время, а у 6% — «глупые» вопросы от некомпетентных коллег и начальства. Кроме того, 6% заявили, что их раздражает отсутствие конкретики в сообщениях. Грамматические ошибки нервируют всего 5% екатеринбуржцев. У 10% вызывают недовольство смайлы, сленг, жалобы, переклички, требования общаться в конкретном мессенджере.

Только у 20% опрошенных переписка с коллегами в чатах не вызывает негативной реакции.

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