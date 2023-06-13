В трех станицах Кубани начали строить совмещенные поликлиники

В станицах Старощербиновской, Новотитаровской и Крыловской начали возводить совмещенные поликлиники. В них будут принимать и взрослых и детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, в медучреждениях будут работать все профильные специалисты. Это позволит местным жителям получать медицинскую помощь в шаговой доступности и комфортных условиях.

Поликлиники строят по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Сейчас на стройплощадках ведут устройство фундамента и цокольных этажей. Медучреждение в станице Новотитаровской будет рассчитано на 600 посещений в смену, в Старощербиновской — на 450, в Крыловской — на 150.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram