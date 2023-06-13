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обновлено 08:16

Уровень кадрового дефицита в Удмуртии снизился в мае

В Удмуртии по итогам мая уровень дефицита кадров опустился до соотношения 2,8 резюме на вакансию, что стало рекордно низким показателем с начала 2023 года. Еще в марте индекса равнялся 3,8 резюме на вакансию, сообщает пресс-служба hh.ru.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самыми дефицитными специалистами в Удмуртии оказались медики, специалисты из сфер автомобильного бизнеса, рабочий персонал, специалисты сфер строительства и недвижимости, а также розничной торговли, производства и сервисного обслуживания. При этом наиболее высокий профицит сложился в сфере искусства, развлечений и массмедиа.

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