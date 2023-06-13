Уровень кадрового дефицита в Удмуртии снизился в мае

В Удмуртии по итогам мая уровень дефицита кадров опустился до соотношения 2,8 резюме на вакансию, что стало рекордно низким показателем с начала 2023 года. Еще в марте индекса равнялся 3,8 резюме на вакансию, сообщает пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самыми дефицитными специалистами в Удмуртии оказались медики, специалисты из сфер автомобильного бизнеса, рабочий персонал, специалисты сфер строительства и недвижимости, а также розничной торговли, производства и сервисного обслуживания. При этом наиболее высокий профицит сложился в сфере искусства, развлечений и массмедиа.