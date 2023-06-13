В Свердловской области потеплеет до +25 градусов

С 13 по 15 июня в Свердловской области ожидается потепление до +25 градусов и дожди. По данным уральского Гидрометцентра, днем во вторник температура воздуха в регионе составит +17°…+22°. Днем на севере небольшой. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

В среду, 14 июня, температура ночью опустится до +6°…+11°, днем —+20°…+25°. Местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

В четверг, 15 июня, температура воздуха ночью составит +6°…+11°, днем — +19°…+24°. Местами небольшие дожди. Ветер западной четверти 3-8 м/с.

В Екатеринбурге днем 13 июня ожидается +19°…+21°. Ночью в среду прогнозируется +9°…+11°, днем — +23°…+25°. В четверг ночью температура составит +9°…+11°, днем +22°…+24°.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте