Обновлен состав краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата

Губернатор Дмитрий Махонин обновил состав совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае. Соответствующий указ подписан губернатором 9 июня.

Согласно документу, в состав совета включены директор филиала АО «Системный оператор единой энергетической системы» — «Региональное диспетчерское управление энергосистем Пермского края, Удмуртской республики и Кировской области» Илья Белоусов и директор по координации региональных программ АО «Российский экспертный центр» Олег Родионов.

Совет по предпринимательству и развитию инвестиционного климата в Пермском крае был создан по указу главы региона в августе 2017 года для создания благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности и упорядочения работы с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.