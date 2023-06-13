Сборная по регби Петербурга одержала победу в чемпионате Высшей лиги РФ

Сборная Санкт-Петербурга стала чемпионом российской Высшей лиги по регби по результатам матча с командой «Градъ Петровъ». Итоговая встреча турнира состоялась на стадионе «Петровский».

«В финальном матче "Градъ Петровъ" из Таганрога играл против сборной Санкт-Петербурга. Сборная Санкт-Петербурга сыграла надежнее и совершила меньше ошибок, чем их соперник и заслуженно подняла над собой кубок Победителя Чемпионата Высшей лиги по регби»,— говорится в сообщении Федерации регби Санкт-Петербурга.

Встреча завершилась со счетом 12:20 (7:7). Реализовали попытки Черемных (22 минута) и Гресев (33, 48).

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