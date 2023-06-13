В Крымском районе при лобовом столкновении «Нивы» и Mazda погибли три человека

В Крымском районе произошла авария, в которой погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

ДТП произошло вечером 12 июня на дороге «Крымск–Джигинка». Водитель «Нивы» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Mazda. В результате на месте ДТП скончались оба водителя и 15-летний пассажир «Нивы». Еще одну пассажирку иномарки доставили в реанимационное отделение Крымской ЦРБ.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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