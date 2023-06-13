В Красноярском крае мошенники убедили пенсионерку перевести им 14,3 млн рублей

Пожилая жительница Красноярского края передала мошенникам в общей сложности 14,3 млн руб. О возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) сообщили в главном управлении МВД по региону.

По данным краевого главка полиции, по телефону пенсионерку убедили снять деньги в банке, взять кредит и перевести эти средства на «безопасный счет». Кроме того, мошенники уговорили женщину «обезопасить» имеющуюся дома наличность, а также продать недвижимость и передать им вырученные средства.

«В ходе разговора с потерпевшей выяснилось, что с ней неоднократно проводилась профилактическая работа как сотрудниками полиции, так и родственниками»,– отметили в главном управлении МВД по Красноярскому краю.

На пресс-конференции в апреле начальник главного следственного управления ГУ МВД России по краю Руслан Северин сообщил, что интернет-мошенники за первые три месяца 2023 года украли у жителей края 500 млн руб. Мошенники обманули 546 пенсионеров.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский