Трехлетний ребенок был застрелен в Красноярском крае

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело об убийстве трехлетнего ребенка. Фигурантом дела стал отец девочки. Как установило следствие, вернувшись с охоты на рыболовецкой точке «Дерябино», мужчина в ходе разрядки незаконно хранящегося у него охотничьего ружья произвел выстрел в ребенка. Девочка получила ранения в область головы и спины.

Мужчина вместе с супругой доставили дочь моторной лодке в Носковскую участковую больницу, где ребенок скончался, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Расследование дела поставлено на контроль прокуратурой региона.

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Оксана Павлова