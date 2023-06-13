Кубань оказалась в конце рейтинга по доступности жилья

Краснодарский край занял 80-е место из 84 возможных в рейтинге регионов по доступности жилья. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Семья с одним ребенком будет копить на квартиру минимум 12,3 года. Средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м на начало 2023 года составляет 10,1 млн руб. Адыгея заняла 71-е место в рейтинге. В республике срок накоплений семьи составит минимум 8,9 года. Средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м на начало 2023 года составляет 4,6 млн руб.

Крым и Севастополь оказались также в конце рейтинга. В Крыму семье придется копить на квартиру минимум 12,8 года. Средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м составляет 6,8 млн руб. Последнее, 84-е место занял Севастополь. Там люди копят на квартиру минимум 14,2 года, а стоимость квартир составляет 7,8 млн руб.

В среднем по России семье с одним ребенком придется копить на квартиру минимум 4,4 года. По стране средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м на начало года составляет 5,1 млн руб. Самым доступным по стоимости жилья регионом является Ненецкий автономный округ — минимальное количество лет для накоплений составит 2,6 года, а стоимость квартиры площадью 60 кв. м — 5,3 млн руб. В тройку лидеров рейтинга также входят Магаданская область (2,6 года и 5,7 млн руб.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2,7 года и 7,3 млн руб.).

Татьяна Ручкина

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