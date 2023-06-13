Прокуратура взяла на контроль информацию о риске обрушения 30 могил в реку в Новосибирской области

В Новосибирской области прокуратура начала проверку по информацию о риске обрушения 30 захоронений на кладбище в реку в селе Тальменка, а также отсутствии документов на земельный участок, занятый кладбищем.

По данным ведомства, в ходе выездной проверки установлено, что расстояние от места последнего захоронения до реки более 30 метров и в настоящее время угрозы обрушения нет. Тем не менее, прокуратура даст оценку полноте мер, принимаемых органами местного самоуправления по предотвращению обрушения могил и оформлению документов на участки, занятые кладбищем.

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Оксана Павлова