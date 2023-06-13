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Кредитор, оспаривающий завершение банкротства экс-совладельца Экопромбанка, не смог истребовать доказательства

Арбитражный суд Ростовской области оставил без удовлетворения ходатайство физлица Михаила Потапова об истребовании доказательств в рамках дела о банкротстве Владимира Нелюбина. Господин Потапов просил обязать финансового управляющего должника предоставить данные о движении средств по банковским счетам господина Нелюбина с 2012 года. Долг бывшего совладельца Экопромбанка перед кредитором составляет более 561 млн руб. Сейчас ряд кредиторов, в том числе и «Экопромбанк», пытаются оспорить решение суда о завершении банкротства господина Нелюбина.

В результате суд в удовлетворении ходатайства отказал, отметив, что кредитор не предоставил доказательства того, что не может получить эти данные самостоятельно. Финансовый управляющий Владимира Нелюбина в свою очередь уведомил суд, что все его счета закрыты, а срок хранения касающихся их документов истек.

Господин Нелюбин был признан банкротом как физлицо в 2016 году. Его задолженность перед реестровыми кредиторами превышала 2,84 млрд руб. Как следует из судебного акта о завершении банкротства, он был освобожден от основной части требований за исключением 1,238 млрд руб.

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