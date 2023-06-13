Городские власти оценили посещаемость праздничных мероприятий 12 июня

Праздничные мероприятия на эспланаде в течении всего 12 июня посетило порядка 300 тысяч человек, сообщил в своем телеграмм-канале мэр Перми Алексей Демкин. Из них в мероприятиях на набережной приняли участие около 100 тысяч человек, а пиротехническое шоу на набережной Камы посмотрели порядка 100 тысяч зрителей, подсчитал мэр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее он сообщал, что 11 июня праздничные мероприятия на эспланаде, включая концерт главной приглашенной звезды 300-летия Перми – певицы Zivert, посетило 75 тыс. человек.