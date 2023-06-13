Треть нидерландских банков не могут отследить подсанкционные активы россиян

Треть банков и других финансовых учреждений в Нидерландах не могут отследить и заморозить активы российских лиц, находящихся под санкциями. К такому выводу пришел Центральный банк Нидерландов после расследования, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Регулятор проверил 31 финансовое учреждение. По мнению Центробанка, треть из них не смогли найти все банковские счета и активы подсанкционных лиц. Представитель регулятора Мартен Гелдерман сообщил, что, когда речь идет об операциях, которые легко установить, то выявляется около 95%.

В более сложных ситуациях не все банки справляются с задачей. Это происходит в том числе из-за написания фамилий. Так, как обращает внимание господин Гелдерман, фамилия российского президента Владимира Путина на английском пишется как Putin, а на нидерландском — Poetin.

На эту же проблему обратила внимание адвокат Хелен Овер де Линден, которая работает над диссертацией о санкциях. «Это поистине детсадовские ошибки. В санкционных списках имя и фамилия лица, на которое наложены санкции, часто пишутся на английском, голландском, русском, украинском, а также, возможно, и еще как-то иначе, если что-то пошло не так»,— сказала она.

Нидерланды заморозили российские активы на €644,5 млн. В целом страны Европы заморозили €200 млрд активов Центробанка РФ и €24 млрд частных средств подсанкционных лиц.

Леонид Уварчев