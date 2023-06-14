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Коммерсантъ FM
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Гурманские будни

Накануне открытия ПМЭФ «Коммерсантъ Стиль» подсказывает, в какие рестораны Петербурга стоит заглянуть

Накануне открытия ПМЭФ «Коммерсантъ Стиль» подсказывает, в какие рестораны Петербурга стоит заглянуть

Marso Polo

Ресторан в Михайловском саду всегда был очень популярен в дни форума. К нему можно не только подъехать, но и красиво подплыть.

Нынешний хозяин — итальянец с еврейскими корнями Антонио Фреза — готовит кухню северной Италии, и не только ее. В траттории — две дровяные печи для пиццы, собственная сыроварня и едва ли не самый романтичный вид на Марсово поле и храм Спаса-на-Крови. В меню не только пицца и домашний сыр, но и паста, ризотто и серьезные блюда из тосканского угольного гриля.

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Ресторан Marso Polo

Ресторан Marso Polo

Ресторан Marso Polo

Ресторан Marso Polo

Ресторан Marso Polo

Ресторан Marso Polo

Ресторан Marso Polo

Ресторан Marso Polo

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Ресторан Marso Polo

Ресторан Marso Polo

Ресторан Marso Polo

Ресторан Marso Polo

Набережная канала Грибоедова, дом 2В

пн-пт, с 9:00 до 0:00

сб-вс, с 10:00 до 0:00

«Футурист»

Проект шеф-повара Алексея Алексеева (ранее — Nordic, Recolte), который умеет рассказать просто о сложном. На этот раз Алексей выступил не только шефом, но и ресторатором. Кухня в его новом проекте получилась легкой, элегантной и гастрономичной. Меню пестрит различными изысканными продуктами, которые превращаются в блюда, подходящие на каждый день. В двух словах кухню «Футуриста» можно описать как новую итальянскую и французскую, помноженную на актуальные тренды. Меню очень разнообразно: от рыбных и мясных блюд до закусок из сырой рыбы и пасты, поэтому каждый здесь найдет свое по вкусу.

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Ресторан «Футурист»

Ресторан «Футурист»

Ресторан «Футурист»

Ресторан «Футурист»

Ресторан «Футурист»

Ресторан «Футурист»

Ресторан «Футурист»

Ресторан «Футурист»

Следующая фотография
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Ресторан «Футурист»

Ресторан «Футурист»

Ресторан «Футурист»

Ресторан «Футурист»

Барочная улица, дом 6, строение 1

вс-чт, с 9:00 до 23:00

пт-сб, с 9:00 до 0:00

Joli

Гранд-бистро Joli занимает одну из частей особняка Мясникова в центре города и напоминает то ли цветущий сад, то ли оранжерею за счет полностью прозрачной крыши и зелени внутри ресторана. Одно из самых модных мест, где можно не только пообедать или поужинать, но и позавтракать с белыми скатертями. Бренд-шеф проекта — известный москвичам ресторатор и шеф-повар австралиец Глен Баллис (Loro, Londri, Lucky Izakaya bar) умеет делать рестораны непохожими друг на друга. В Joli масса свежих закусок в современном европейском стиле, достойный набор мясных горячих блюд и паста. А если после ужина есть желание продолжить веселье, то через дверь — испанский гастрономический бар Juan с музыкой, коктейлями и крепким экзотическим алкоголем.

Ресторан Joli

Ресторан Joli

Ресторан Joli

Улица Восстания, дом 45В

Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Percorso

Итальянский ресторан в отеле Four Seasons Lion Palace на Исаакиевской площади — место, где после успешного заключения сделок выпита не одна бутылка дорогого бургундского или супертосканы. Настоящий fine dining со всеми прилагающимися к нему атрибутами: официантами в строгой форме, дорогим и помпезным интерьером, выверенной концепцией с итальянским меню. Отдельным бонусом — напоминающий кадры из фильмов Феллини вид на величественный Исаакиевский собор.

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Ресторан Percorso

Ресторан Percorso

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Ресторан Percorso

Ресторан Percorso

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Ресторан Percorso

Ресторан Percorso

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

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Ресторан Percorso

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Ресторан Percorso

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Ресторан Percorso

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Вознесенский проспект, дом 1

Ежедневно, с 17:00 до 0:00

Meat Coin

Мясной ресторан, который возглавляет известный турецкий шеф Мехмет Чалышкан, можно найти как на улице Рубинштейна, так и в Приморском районе. В меню — премиальная говядина, которую отбирают так называемые мясные скауты, блюда на открытом огне и турецкое фуд-шоу от шефов-профессионалов.

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Ресторан Meat_Coin

Ресторан Meat_Coin

Ресторан Meat_Coin

Ресторан Meat_Coin

Ресторан Meat_Coin

Ресторан Meat_Coin

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Ресторан Meat_Coin

Ресторан Meat_Coin

Ресторан Meat_Coin

Улица Рубинштейна, дом 4

вс-чт, с 12:00 до 0:00

пт-сб, с 12:00 до 1:00

Комарово, Приморское шоссе, дом 466

вс-чт, с 12:00 до 23:00

пт, с 12:00 до 1:00

сб, с 11:00 до 1:00

Ольга Карпова

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