В белгородском Шебекино в результате обстрелов ВСУ повреждены более 2 тысяч домов и квартир

Более 2 тыс. домов и квартир в Шебекинском горокруге Белгородской области повреждены в различной степени, об этом в своем телеграм-канале рассказал глава муниципалитета Владимир Жданов.

По его словам, 12 июня ему удалось провести рабочее совещание в Шебекино, где обсуждалось восстановление коммунальной инфраструктуры, возобновление подачи электроэнергии и водоснабжения в город. «Параллельно с восстановительными работами планируем использовать резервные источники питания»,- рассказал чиновник.

Из поврежденных зданий большая часть находится в городе. При этом три многоквартирных дома и 34 частных «имеют значительные разрушения», эксперты должны дать оценку – «подлежат ли они восстановлению». С 13 июня строительные бригады начнут закрывать разбитые окна на первых этажах многоквартирных домов временными материалами, пообещал господин Жданов.

Владимир Зоркий