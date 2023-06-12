Пермяков с 300-летием города поздравил президент РФ

Президент РФ Владимир Путин направил в адрес жителей Перми и Пермского края поздравительное письмо в честь 300-летия краевого центра. Документ главы государства в своем телеграмм-канале опубликовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Ваш город сыграл важную роль в судьбе Отечества, освоении Прикамья, укреплении индустриального, оборонного потенциала страны. Вы по праву гордитесь многими поколениями своих земляков, среди которых — известные поэты и писатели, композиторы и ученые, государственные и общественные деятели. Их трудовые свершения и ратные подвиги служат достойным примером истинного подвижничества, преданности гражданскому долгу и Отчизне. Также мужественно сражаются в наши дни уроженцы Пермского края, защищая Россию» - говорится в письме – «Сегодня Пермь – большой, самобытный, современный город, крупный центр металлургической и металлообрабатывающей промышленности с развитой транспортной, социальной инфраструктурой. Ведущие пермские предприятия производят оборудование для космической и авиационной отраслей, военную технику для Вооруженных Сил. И конечно, на всю страну славится ваша знаменитая школа балета и уникальная коллекция Пермской художественной галереи, отметившей в минувшем году свое 100-летие.

«Убежден, что, опираясь на богатейшее творческое, созидательное наследие предков, вы и впредь своими реальными делами и начинаниями будете вносить вклад в укрепление родного края и Отечества. С праздником! Желаю успехов и всего наилучшего» - отметил президент РФ.

Напомним, что сегодня Пермь отмечает свой 300-летий юбилей. Поздравления в адрес пермяков прислали бывший губернатор Прикамья, полпред президента Юрий Трутнев, мэр Москвы Сергей Собянин и другие руководители российских городов.