В Ярославской области прошел патриотический диктант «Моя Россия»

В Ярославской области 12 июня состоялся патриотический диктант «Моя Россия», приуроченный к государственному празднику Дню России. Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриотический диктант в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Патриотический диктант в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Акция была организована по инициативе губернатора региона Михаила Евраева и состоялась в концертно-зрелищном центре Ярославля. Тест касался современной истории Российской Федерации.

«Сейчас, когда Россия преодолевает серьезные геополитические испытания, тема патриотизма обрела новый смысл. Патриотизм — это не красивые слова, это чувство глубокой внутренней убежденности в любви к России и готовность жертвовать ради нее личными интересами. Истинный подвиг патриотизма совершают сейчас наши ребята, выполняющие воинский долг в зоне специальной операции. Поклонимся им и пожелаем победы и скорейшего возвращения домой. Со всеми вызовами мы справимся. Каждый на своем месте может сделать все, что в его силах. И от каждого из нас зависит результат. Мы сегодня вносим свой небольшой вклад в развитие патриотизма. С праздником!»— заявил перед началом диктанта Михаил Евраев.

Глава региона сам принял участие в написании диктанта, вместе с губернатором на вопросы теста ответили студенты, школьники, представители общественных организаций, религиозных конфессий и политических партий.

«Такие диктанты, я думаю, должны стать хорошей традицией. В следующем году планируем провести такую акцию в школах: и дети подтянут знания современной истории, и праздник запомнится. Для меня патриотизм значит то же, что и для всей России, и для нашего Президента Владимира Владимировича Путина, — когда ты делаешь все, чтобы твоя страна процветала, развивалась, гордишься ей и людьми, которые в ней живут»,— сказал Михаил Евраев.

По информации ярославского правительства на утро 12 июня в патриотическом диктанте поучаствовали более 2 тыс. человек со всей России.

Андрей Иванов