Большой хоровой собор в Ижевске посмотрели 3 тысячи человек

Порядка 3 тыс. человек стали зрителями Большого хорового собора «Россия музыкальная», прошедшего 11 июня на площади у собора Александра Невского в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Онлайн-трансляцию смотрели порядка 500 тыс. человек.

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В самом концерте приняли участие 600 человек со всей страны. Это Государственный симфонический оркестр Удмуртии, сводный профессиональный хор, большой сводный хор детских школ искусств, инклюзивный хор Удмуртии «Многоголосие», солистка Государственного театра оперы и балета Удмуртии Альбина Гордеева. Прозвучали произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и других классиков.

Перед выступлением артистов глава Удмуртии Александр Бречалов приветствовал участников и зрителей и поблагодарил Ижевскую и Удмуртскую епархию РПЦ, которая является одним из организаторов мероприятия.

«Одно из ключевых музыкальных событий Удмуртии невозможно представить без участия Ижевской и Удмуртской епархии. Во главе с владыкой Викторином Удмуртская митрополия развивается, организует собственные и активно поддерживает все наши крупные проекты: благотворительные, спортивные, патриотические, культурные»,— отметил глава республики.

После этого Александр Бречалов объявил о присвоении митрополиту Ижевскому и Удмуртскому Викторину звания «Почетный гражданин Удмуртской Республики» Владыка Викторин поблагодарил главу региона за высокую награду, сказав, что своими делами он постарается и в дальнейшем оправдывать почетное звание. В конце своего выступления владыка Викторин по традиции исполнил композицию «Многая лета».