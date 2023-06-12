Кафе украинской кухни в Воронеже закрылось и выставлено на продажу

В Воронеже закрылось кафе украинской кухни «Казачья сечь» на улице Кольцовской, помещение заведения выставлено на продажу, сообщается в опубликованном на «Авито» объявлении.

Выставленное на продажу помещение площадью 83 кв. м на первом этаже жилого дома в центре города оценено в 11,9 млн руб. (142,7 тыс. руб. за кв. м). Как сказано в объявление, оно имеет входную группу с дороги и может быть переоборудовано под салон, магазин или другое заведение общепита.

В Воронеже ранее было как минимум три заведения общепита, специализирующихся на украинской кухне и поместивших название соседнего государства на свою вывеску. На сегодняшний день, по данным карт «Яндекса», не работает ни одно из них

Сергей Калашников

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