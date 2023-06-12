Семь кубанских тружеников отмечены высшей наградой Краснодарского края

Глава Кубани Вениамин Кондратьев присвоил звания Героев труда Краснодарского края семерым жителям региона, сообщает пресс-служба администрации региона. В их числе: заведующий ожоговым отделением, врач травматолог-ортопед Краевой клинической больницы №1 им. профессора С.В. Очаповского Сергей Богданов, художественный руководитель ансамбля «Казачья душа» Татьяна Бочтарева, начальник Краснодарского президентского кадетского училища Геннадий Барковский.

Церемонию провели в краснодарском театре драмы имени Горького. Награды вручали губернатор и председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко.

«Сегодня день России, день нашей Родины, нашего общего дома. Мы – жители шестимиллионной Кубани – такие разные, но нас объединяет любовь к родному краю и ответственность…Я благодарен каждому, кто отдает свои силы на трудовом поле и на ратном… Вместе мы достигнем еще большего и справимся с любыми трудностями», – сказал Вениамин Кондратьев.

Медалями «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» трех степеней наградили 14 человек. Среди них ученые, политики, спортивные наставники, руководители. Еще двое получили звание «Заслуженный работник транспорта Краснодарского края».

Медаль «Герой трудаа Краснодаарского краая» (ранее «Герой труда Кубани») — высшая награда Краснодарского края, учрежденная Постановлением главы администрации Краснодарского края от 23 июля 2002 года № 803. К награждению медалью «Герой труда Краснодарского края» представляются лица, имеющие общий трудовой стаж не менее 25 лет, проработавшие в организациях различных форм собственности в Краснодарском крае не менее 20 лет, в трудовом коллективе по последнему месту работы — не менее 10 лет и награжденные медалями «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» III, II и I степеней.

Наталья Решетняк

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