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Коммерсантъ FM
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МВД Белоруссии признало Zerkalo.io экстремистским формированием

Министерство внутренних дел Белоруссии признало издание Zerkalo.io экстремистским формированием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий перечень ведомства.

По данным МВД, Zerkalo.io осуществляет экстремистскую деятельность посредством интернет-ресурсов и визуального материала. Согласно белорусскому законодательству, деятельность Zerkalo.io запрещена на территории страны, а ее участникам и руководителям грозит до семи лет лишения свободы.

Zerkalo.io было запущено 8 июля 2021 года командой белорусского СМИ Tut.by, которое освещало протесты в Белоруссии в августе 2020 года. В мае 2021 года сайт Tut.by заблокировали, а счета заморозили, объяснив это решение многочисленными нарушениями закона о СМИ. Позднее в Белоруссии заблокировали доступ к сайту Zerkalo.io. Он также недоступен из России.

Лусине Баласян

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