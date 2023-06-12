Выпуск 200 молодых офицеров состоялся в Краснодарском высшем военном училище

Церемония выпуска офицеров Краснодарского высшего военного училища имени генерала С.М. Штеменко состоялась в День России, 12 июня, сообщает пресс-служба администрации региона. Свыше 200 человек получили дипломы и нагрудные знаки об окончании.

На мероприятии присутствовали вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов и заместитель начальника 8 Управления Генерального штаба России генерал-майор Борис Кондратьев.

«Будьте достойны своих званий, честно служите Отечеству»,— сказал Борис Кондратьев.

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Краснодарское высшее военное орденов Жукова и Октябрьской Революции Краснознаменное училище имени генерала армии С.М.Штеменко» Министерства обороны Российской Федерации готовит военных специалистов по защите информации для всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, центральных органов военного управления Министерства обороны РФ и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также военнослужащих вооруженных сил иностранных государств, в том числе государств-участников СНГ, по направлениям информационной безопасности.